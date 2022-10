América do Sul apoia reeleição de Infantino na FIFA

", anunciou o comité executivo da confederação sul-americana, numa declaração publicada no "site".O presidente ítalo-suíço da FIFA desde 2016 esteve reunido com a liderança da Conmebol antes do anúncio.Infantino visitou a sede permanente da organização em Luque, nos arredores de Assunção, depois de assistir à inauguração de um centro de alto rendimento do futebol feminino da Federação Paraguaia de Futebol.Gianni Infantino vai candidatar-se a um terceiro mandato na presidência da FIFA, durante o 73.º congresso da organização, em Kigali, capital do Ruanda, em março de 2023.O ítalo-suíço foi eleito presidente da FIFA a 26 de fevereiro de 2016, na sequência do escândalo de corrupção, conhecido como "FIFA-Gate", que levou à demissão, em junho de 2015, do suíço Joseph Blatter, à frente da organização desde 1998.