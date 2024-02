Amorim rejeita usar "sintético como desculpa" e garante mesma "identidade"

"Não vamos usar o relvado como desculpa, os azares podem acontecer em todos os campos. Temos de perceber como rola a bola na situação do sintético. A saída de bola não vai mudar nada. As equipas, normalmente, esperam por nós, temos tempo para pensar, mas neste jogo vamos ter pressão constante. Eles [jogadores do Sporting] sabem o que vão fazer, onde têm de meter a bola em caso de emergência. Viram isso no vídeo e não vai mudar nada na forma de jogar. Temos de pensar mais rápido, fazer tudo mais rápido. A identidade não vai mudar", assegurou o técnico `leonino`, em conferência de imprensa.

Rúben Amorim fazia a antevisão da partida de quinta-feira contra o líder do campeonato suíço, deixando elogios e explicando a forma como o adversário se apresenta em campo.

"É uma equipa muito pressionante, uma equipa com identidade. Jogava em 4x4x2, mas vendeu um avançado que tinha influência e passou a jogar em 4x3x3. Joga com o guarda-redes, que tem capacidade para meter a bola nos avançados. Há dois anos que não perde em casa para o campeonato e tem uma média de três golos em casa", alertou.

Depois, falou do defesa Eduardo Quaresma e do avançado Francisco Trincão, que atravessam um grande momento.

"O selecionador lá sabe [se vai convocar o Trincão], mas está mais perto do potencial que ele tem. O que mudou não foi nada no treino e aqui junto o Quaresma. Tem que ver com a confiança dos jogadores, o acreditar dos jogadores. E o que digo sobre o Trincão, digo sobre o Quaresma, depende mais deles do que do treinador. O mérito é todo dos jogadores e dos colegas", analisou.

O reforço francês Koba Koindredi, contratado ao Estoril Praia no mercado de inverno, ainda não realizou o primeiro jogo de `leão ao peito`, com Amorim a dizer que "terá tempo para se estrear e que é mais uma opção" para o jogo de quinta-feira.

Para partida no Estádio Wankdorf, em Berna, os `leões` não vão contar com Coates, poupado devido ao relvado sintético, Paulinho e St. Juste, que prosseguem com o tratamento às respetivas lesões, mas, em sentido inverso, o lateral Fresneda já entra nas contas, três meses depois de ter sido operado ao ombro esquerdo.

Por sua vez, o médio dinamarquês Morten Hjulmand destacou "a confiança muito alta" vivida pelo Sporting, que vai querer continuar a mostrá-la na Liga Europa.

"A confiança está muito alta aqui neste momento. Somos o Sporting, temos sempre muita confiança e queremos mostrá-la amanhã [quinta-feira]. Marcar muito também dá mais confiança", declarou.

O Sporting defronta o Young Boys na quinta-feira, a partir das 18:45 locais (17:45 em Lisboa), em jogo da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, que será dirigido pelo francês Benoît Bastien.