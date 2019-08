Anderlecht empresta defesa português Josué Sá ao Huesca

Lusa Comentários 23 Ago, 2019, 17:09 | Futebol Internacional

O central, de 27 anos, destacou-se ao serviço do Vitória de Guimarães, onde jogou entre 2009 e 2017, antes de se transferir para o emblema de Bruxelas, que pagou cerca de dois milhões de euros aos vitorianos.



Após uma primeira época em que esteve entre as primeiras opções do Anderlecht, Josué acabou por ser emprestado aos turcos do Kasimpasa na última temporada, sendo agora novamente cedido pelos belgas.



No Huesca, que compete no segundo escalão do futebol espanhol, o defesa vai ser companheiro de equipa do lateral português Luisinho, antigo jogador de Paços de Ferreira e Benfica.