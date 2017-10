Andorra vive em euforia a visita da seleção

Mário Aleixo - RTP 03 Out, 2017, 12:24 / atualizado em 03 Out, 2017, 12:24 | Futebol Internacional

A euforia tomou conta da comunidade nacional e do Lusitanos Futebol Clube equipa que já venceu dois campeonatos uma taça e duas supertaças desde a fundação em 1999.



O Lusitanos é atualmente terceiro classificado e na 1ª Liga está a um do ponto do primeiro.



António da Silva, presidente do clube, revelou, em declarações ao jornalista da Antena 1 Fernando Eurico, que os bilhetes voaram num instante para o Andorra-Portugal.





Com capacidade para apenas 1300 espectadores a lotação está esgotada, apesar de o jogo ter sido ponderado para um estádio maior e fora de Andorra, na cidade de Barcelona.Uma oportunidade única num jogo importante para as cores nacionais mas as quinas que não se apresentem de peito feito. Em casa Andorra dá tudo e joga num sintético de má qualidade.A logística não é fácil logo a começar pela chegada.Seja como for os portugueses de Andorra querem ver a seleção. Estão preparados para apoiar incondicionalmente as quinas e esperam uma vitória.António da Silva presidente do Lusitanos FC, equipa que é embaixadora de Portugal em Andorra e na Europa porque já participou em pré-eliminatórias da Liga dos Campeões e da Liga Europa.Nesta formação joga Mário Vieira luso descendente que é o único a representar a seleção de Andorra.