André Almeida marca de livre e abre caminho ao triunfo do Valência sobre o Betis

No Mestalla, o médio luso foi determinante no triunfo da equipa ‘che’, que impossibilitou o Betis de subir ao terceiro lugar da prova, num encontro em que todos os golos foram alcançados durante a segunda parte.



Aos 63 minutos, de livre direto, André Almeida não deu hipóteses ao seu compatriota Rui Silva e abriu caminho ao triunfo do Valência, consolidado por Guillamón, de grande penalidade, aos 81, e pelo neerlandês Justin Kluivert, aos 90+3. Foi o segundo golo do jogador luso na época de estreia na 'La Liga'



Tal como o antigo médio do Vitória de Guimarães, Thierry Correia foi titular no Valência, enquanto Rui Silva e William tiveram igual estatuto no Bétis.



A formação de Sevilha ficou reduzido a 10 unidades aos 61 minutos, por expulsão de Edgar González.



Com este desaire, o Bétis falhou a oportunidade de se isolar no terceiro lugar e segue no grupo de quarto classificados com Atlético Madrid e Athletic Bilbau, todos com 24 pontos, a dois da Real Sociedad.



Por seu lado, o Valência é 11.º classificado com 19 pontos.