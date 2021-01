André Geraldes regressa ao Maccabi Telavive

O defesa português André Geraldes, antigo jogador de Sporting, Belenenses e Vitória de Setúbal, vai voltar a representar o Maccabi Telavive, depois de ter rescindido com os cipriotas do APOEL Nicósia, anunciou hoje o campeão israelita de futebol.