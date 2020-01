André Gomes está de regresso ao centro de treinos do Everton após lesão grave

O médio, de 26 anos, esteve em recuperação em Portugal, depois de ter sofrido há dois meses, no início de novembro, uma fratura com desvio do tornozelo, no jogo diante do Tottenham, na Liga inglesa (1-1).



Na sua página oficial na internet, o Everton documentou hoje em vídeo o regresso do médio, com o jogador a atravessar o relvado e a reencontrar-se com os companheiros de equipa no balneário.



Ancelotti, que assumiu a equipa dos ‘toffees’ no ‘Boxing day’, a seguir ao natal, já depois de Marco Silva ter sido substituído no início de dezembro pelo interino Duncan Ferguson, tinha dito que o jogador estava próximo de regressar.



“Volta na próxima semana e vai treinar individualmente. Espero que possa estar connosco o mais cedo possível, é um jogador fantástico”, adiantou o treinador, salientando que o médio tem recuperado depressa.



O Everton tem vindo a recuperar na tabela, em que ocupa agora o 11.º lugar, depois de no sábado ter vencido em casa o Brighton, por 1-0, em jogo da 22.ª jornada da Liga inglesa.