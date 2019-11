André Gomes vai ser operado a fratura com desvio do tornozelo direito

"O Everton pode confirmar que André Gomes vai ser submetido a cirurgia hoje (segunda-feira), depois de ter contraído uma lesão no tornozelo no jogo de hoje, com o Tottenham", lê-se no sítio do clube de Liverpool.



Aos 78 minutos do encontro, o médio luso recebeu a bola junto a linha lateral e, depois de arrancar, foi derrubado pelo sul-coreano Son, acabando por torcer o tornozelo direito no momento em que apoiou a perna no chão.



"Depois de exames médicos no hospital, foi confirmado que sofreu uma fratura com desvio do tornozelo direito", detalharam os “toffees”, no mesmo comunicado.



Son foi sancionado com um cartão amarelo pela entrada, mas o árbitro Martin Atkinson acabou por retificar a decisão e mostrou o cartão vermelho direto ao avançado sul-coreano.



No momento da lesão de André Gomes, o Everton, treinado pelo português Marco Silva, perdia por 1-0, graças a um golo de Dele Alli, aos 63 minutos, tendo, depois, chegado ao empate com um golo do turco Cenk Tosun, aos 90+7.



André Gomes, de 26 anos, integrou a última convocatória da seleção portuguesa, para os jogos frente a Luxemburgo (vitória por 3-0) e Ucrânia (derrota por 2-1), para substituir o também lesionado William Carvalho.