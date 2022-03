André Silva abre caminho à goleada do Leipzig frente ao último

O ‘lanterna vermelha’ da Bundesliga até entrou bem no jogo, adiantando-se logo aos 04 minutos por intermédio de Jamie Leweling, mas a resposta dos forasteiros foi avassaladora.



O internacional luso empatou o marcador aos 17 minutos, e Frosberg (32), Laimer (35) e Henrichs (45) fizeram o 4-1 ainda antes do intervalo.



No segundo tempo, Simakan (59) e Nkunku (69) fecharam a contagem e confirmaram os três pontos para o Leipzig, que ascendeu ao quarto lugar com 44 pontos, os mesmos que o Friburgo e o Hoffenheim, e apenas menos um ponto do que o Bayer Leverkusen, que é terceiro.



Num dia cheio de ação na Alemanha, o Borussia Dortmund venceu o Arminia Bielefeld, por 1-0, aproveitando a derrota do Bayer Leverkusen e o empate do líder Bayern Munique para consolidar o segundo lugar e se aproximar do topo da Liga alemã de futebol.



A jogar em casa, a formação de Dortmund – com Raphael Guerreiro ausente dos convocados após teste positivo à covid-19 – chegou ao único golo da partida aos 21 minutos, por intermédio do avançado Marius Wolf.



O Borussia Dortmund é o segundo classificado da Bundesliga, com 53 pontos, menos sete do que o Bayern Munique, mas tem um jogo em atraso. Por seu turno, o Arminia Bielefeld é 15.º com 25 pontos.



O Bayer Leverkusen, terceiro classificado, recebeu e perdeu com o Colónia, desaproveitando o deslize do líder Bayern Munique e vendo o Borussia Dortmund afastar-se no segundo posto.



Num jogo repartido, o golo do médio Kingsley Schindler, aos 67 minutos, fez a diferença e deu os três pontos aos forasteiros, que seguem no sétimo lugar com 39 pontos, enquanto a turma de Leverkusen tem 45 pontos, menos oito do que o Dortmund.



Já o Eintracht Frankfurt bateu no seu reduto o Bochum (2-1), conseguindo chegar à vantagem no segundo tempo, depois de ter estado a perder desde os 19 minutos, com Sebastian Polter a adiantar os visitantes.



Logo no início do segundo tempo, aos 46, a formação de Frankfurt beneficiou de um autogolo do sérvio Masovic, e o japonês Daichi Kamada consumou a reviravolta no marcador aos 52.



O internacional português Gonçalo Paciência foi suplente utilizado do lado dos vencedores, tendo sido lançado em campo aos 87, ainda a tempo de ver um cartão amarelo aos 90+3.



Com os três pontos, o Eintracht Frankfurt segue em nono com 37 pontos, e o adversário soma 32 e é décimo segundo.



O Bayern Munique, que empatou na sexta-feira com o Hoffenheim (1-1), está no primeiro lugar com 60 pontos.