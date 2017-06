André Silva assinou por cinco temporadas pelo AC Milan

Lusa 13 Jun, 2017, 07:39 | Futebol Internacional

"Oficial: André Silva é um novo jogador do AC Milan", anuncia o clube milanês, adiantando que o jogador chega a título definitivo do FC Porto e que rubricou um acordo por cinco anos.

Num vídeo publicado no sítio oficial, André Silva, de 21 anos, é apresentado como novo reforço do clube e, no final, assina o contrato que o liga aos `rossoneri` até 2022.

"Estou muito contente por vir para este clube. Vou dar o meu máximo pela história e a grandeza que este clube tem. De mim, só podem esperar o máximo e eu vou lutar com tudo para conseguir os objetivos deste clube", foram as palavras do internacional `AA` português para os adeptos do clube.

No sítio dos milaneses, que não revelam os valores envolvidos no negócio, está também um vídeo com os exames médicos a que André Silva se submeteu -- e passou -- pela manhã, antes de assinar contrato.

Antes de o AC Milan oficializar a transferência, o FC Porto já tinha confirmado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a venda do futebolista português aos italianos por 38 milhões de euros.

"A Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD (...) vem informar o mercado que chegou a um acordo com o AC Milan para a cedência, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva do jogador profissional de futebol André Silva pelo valor de trinta e oito milhões de euros", diz o comunicado.

Ainda segundo o documento, "o acordo prevê o pagamento de uma remuneração variável, pelo que o montante global a receber poderá atingir os quarenta milhões de euros".

André Silva é o quarto reforço do clube de Milão para 2017/18, depois de Mateo Musacchio (ex-Villarreal), Franck Kessie (ex-Atalanta) e Ricardo Rodríguez (ex-Wolfsburgo).