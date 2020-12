André Silva ‘bisa’ e assiste, mas Eintracht cede empate nos descontos

O futebolista português André Silva marcou esta terça-feira dois golos e fez uma assistência, no empate (3-3) entre Eintracht Frankfurt e Borussia Monchengladbach, que teve Lars Stindl em grande destaque, no encontro da 12.ª jornada do campeonato alemão.