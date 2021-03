André Silva bisa na Alemanha, Bayern mantém vantagem na liderança

No seu estádio, a formação bávara goleou o Estugarda, por 4-0, e continua a ter quatro pontos de diferença sobre o Leipzig, segundo classificado, que na sexta-feira venceu no campo do Arminia Bielfeld, por 1-0.



Em Frankurt, o Eintracht reforçou o quarto lugar da Bundesliga com a ajuda de André Silva, que fez dois tentos na goleada por 5-2 sobre o União Berlim, que, por seu lado, se atrasou na luta pelas competições europeias.



O internacional português, que está de regresso às escolhas de Fernando Santos na seleção lusa, bisou aos dois e 41 minutos, tendo ainda assistido o sérvio Kostic, aos 39, e confirmou que está a realizar a melhor temporada da sua carreira, com 22 golos em todas as provas, 21 na Bundesliga.



O anterior recorde do jogador de 25 anos foi registado em 2016/17 com 21 golos ao serviço do FC Porto em todas as provas.



Silva continua no segundo posto dos melhores marcadores da Bundesliga, em igualdade com o norueguês Haaland, do Borussia Dortmund, enquanto o polaco Lewandowski leva 35 golos.



Andrich, na própria baliza aos 35 minutos, e o norte-americano Chandler, aos 90+2, fizeram os restantes golos do Eintracht Frankfurt, enquanto Kruse bisou para o União Berlim, sétimo classificado.



A equipa de Frankfurt segue no quarto posto a quatro pontos do Wolfsburgo, terceiro, que venceu no campo do Werder Bremen, por 2-1, mas agora com quatro pontos de vantagem sobre o Borussia Dortmund, quinto, que empatou em Colónia (2-2).



Sem a presença de Raphael Guerreiro, lesionado, Haaland salvou o Borussia da derrota bem perto do fim, aos 90 minutos, depois de já ter marcado aos três, enquanto o eslovaco Duda, aos 35, e Jakobs, aos 65, fizeram os tentos da equipa da casa.



Na frente tudo igual depois de o Bayern Munique golear o Estugarda com um ‘hat-trick’ de Lewandowski (18, 23 e 39 minutos), num encontro em que a expulsão do canadiano Davies, logo aos 12, não foi ‘suficiente’ para abalar a superioridade dos campeões germânicos. Gnabry, aos 22, também registou o seu nome na lista dos marcadores.