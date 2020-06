André Silva com dois golos e uma assistência, Haaland regressa em `grande`

Em Düsseldorf, só um triunfo dos locais deixava o ‘octo’ ao alcance do Bayerm, mas isso não aconteceu, com os forasteiros a ganharem (1-0) já nos descontos, aos 90+5 minutos, com um tento do regressado Erling Haaland, que, após dois jogos de ausência, entrou aos 61 para marcar o seu 11.º golo na prova, em 12 jogos.



No conjunto de Dortmund, o português Raphaël Guerreiro foi titular e viu um golo anulado pelo VAR, por mão na bola.



Com o triunfo, o ‘onze’ do suíço Lucien Favre passou a somar 66 pontos, contra 70 do líder Bayern Munique, que não será já hoje octocampeão mesmo que some a 10.ª vitória seguida na prova, na receção ao Borussia Mönchengladbach.



Na capital, com o Hertha a vencer desde o minuto 24, na sequência de um golo do polaco Krzysztof Piatek, André Silva entrou ao intervalo, para o lugar de Lucas Toro, e, pouco depois, aos 51, assistiu o holandês e ex-‘leão’ Bas Dost para o golo do empate, numa altura em que a equipa da casa já jogava em desvantagem numérica, devido à expulsão de Boyata (45+1).



O internacional português, que já soma 10 golos na ‘Bundesliga’, colocou a equipa de Frankfurt em vantagem aos 62 minutos, e ‘bisou’ aos 86, já depois de o francês Obite N´Dicka ter apontado o terceiro golo dos visitantes (68).



A viver uma época dececionante, o Werder Bremen, penúltimo classificado, goleou fora o Paderborn, ‘lanterna vermelha’, por 5-1, e igualou Fortuna Dusseldorf, no 16.º lugar, de acesso a um ‘play-off’ de manutenção.



Num duelo entre equipas do meio da tabela, o Union Berlim venceu por 2-1 no terreno do Colónia, com golos de Friedrich (39) e Gentner (67). Córdoba (90+2) marcou para a equipa da casa.



Por seu lado, o Wolfsburgo empatou a dois golos, com um ‘bis’ do holandês Wout Weghorst, na receção ao Friburgo, num jogo que viu dois golos serem anulados pelo videoárbitro, um por fora jogo e outro por mão na bola.



Apesar do empate, a equipa consolidou a sexta posição da tabela, somando 46 pontos, mais três do que o Hoffenheim, sétimo, que na sexta-feira perdeu por 2-0 com o Leipzig.