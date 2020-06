André Silva com "pé quente" marca na vitória do Eintracht sobre o Schalke

O internacional português, que já marcou sete golos em nove partidas desde o regresso da 'Bundesliga', inaugurou o marcador na vitória do Eintracht Frankfurt por 2-1 sobre o Schalke 04, num lance de contra-ataque aos 28 minutos, em que foi assistido pelo japonês Daichi Kamada e no qual revelou frieza no momento de finalizar na cara do guarda-redes.



O Eintracht chegou a estar a vencer por 2-0, graças ao golo do central argentino David Abraham, aos 50 minutos, mas o Schalke reduziu nove minutos depois pelo médio norte-americano Weston Mc Kinnie.



André Silva seria substituído aos 81 minutos pelo holandês Bas Dost, ex-Sporting, e o seu colega de seleção Gonçalo Paciência, ainda em fase final de recuperação de uma lesão, não foi convocado.



Talvez desmoralizado pela revalidação do título do Bayern, o Borússia Dortmund, no qual alinha o internacional português Raphael Guerreiro, não conseguiu superar um adversário aflito na luta pela manutenção, que se adiantou no marcador aos 33 minutos, por Jonathan Burkardt, e fechou a contagem aos 49, pelo avançado francês Jean-Philipp Mateta, naquela que foi a maior surpresa de hoje da 32.ª jornada da 'Bundesliga'.



O Bayer Leverkusen, na luta direta com o Borússia Moenchengladbach pelo quarto lugar, o último a dar acesso à Liga dos Campeões, não desperdiçou a oportunidade de jogar em casa para manter um ponto de vantagem sobre o seu rival ao vencer o Colónia por 3-1.



O médio Sven Bender marcou logo aos nove minutos, Kai Havertz levou o Bayer com uma vantagem de dois golos para o intervalo, ao fazer o segundo golo, aos 40, mas o Colónia ainda teve uma reação que lhe permitiu reentrar na discussão do resultado, sonho desfeito ao minuto 83, quando o francês Moussa Diaby fez o 3-1.



Por seu lado, o Hoffenheim, ainda na luta por um lugar que aceda diretamente à fase de grupos da Liga Europa, foi a Augsburgo vencer por 3-1, com dois golos do médio israelita Munas Dabbur, aos 59 e 62 minutos, e do avançado togolês Ilhas Bebou, aos 89, mas a equipa da casa tinha reduzido aos 62, pelo médio suíço Ruben Vargas.



Finalmente, o Leipzig, que ainda almeja chegar ao segundo lugar ocupado pelo Borússia Dortmund, não aproveitou o grandetropeção do seu adversário e, depois de ter estado a vencer por 2-0, com golos na segunda parte pelo médio esloveno Kevin Kampl, aos 60, e pelo inevitável Timo Werner, aos 63, permitiu ao Fortuna Dusseldorf chegar ao empate na reta final, com tentos de Steven Skrzybski, aos 87, e de Andre Hoffmann, aos 90+2.



O Bayern Munique venceu na terça-feira o Werder Bremen por 1-0 e voltou a conquistar o título alemão a duas jornadas do fim.