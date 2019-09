André Silva confirmado por empréstimo no Eintracht Frankfurt

Lusa Comentários 02 Set, 2019, 19:46 | Futebol Internacional

No `negócio`, os italianos cedem André Silva ao Eintracht por duas épocas, e os alemães transferem nas mesmas condições o extremo croata Ante Rebic para o clube transalpino.

Na última época, André Silva também esteve cedido pelo AC Milan, no caso ao Sevilha, clube pelo qual fez 40 jogos e marcou dez golos.

No Eintracht, o avançado português, de 23 anos, encontra Gonçalo Paciência, igualmente jogador da formação do FC Porto, e o holandês Bas Dost, ex-Sporting, oficializado na última semana como reforço.

No domingo, a equipa da Frankfurt esteve a perder em casa diante do Fortuna Dusseldorf, e acabou por vencer, com Bas Dost a marcar o 1-1 aos 57 minutos, a passe de Gonçalo Paciência, e o português fez o 2-1, aos 86.

A equipa alemã é adversária do Vitória de Guimarães no grupo F da Liga Europa, do qual fazem também parte os ingleses do Arsenal e os belgas do Standard Liège.