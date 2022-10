André Silva dá uma ajuda na vitória sofrida do Leipzig sobre o Hertha

Quando Willi Orban aumentou para 3-0 aos 45 minutos, na recarga a um remate de André Silva ao poste, após uma finta primorosa do avançado português sobre um defesa visitante, parecia que o Leipzig tinha pela frente uma segunda parte tranquila, mas o Hertha tinha outros planos.



Antes, os anfitriões tinham marcado os dois primeiros golos no espaço de cinco minutos, por Forsberg, aos 25, e Diallo, aos 30, e nada fazia prever uma reação tão forte da equipa da capital, materializada com tentos de Lukebakio, aos 62, de grande penalidade, e Jovetic, aos 64.



O resultado tangencial motivou uma reta final de partida em ritmo vertiginoso, com oportunidades para os dois lados, um golo invalidado a Nkunku por posição irregular, aos 84 minutos, que tranquilizaria o Leipzig, e um remate ao poste de Kanga, aos 90+4, para desespero do Hertha.



André Silva assistiu do banco de suplentes aos emocionantes minutos finais, após ter sido substituído aos 72, de um jogo que permitiu ao Leipzig ascender ao nono lugar, beneficiando ainda do facto de as duas únicas equipas que o podem ultrapassar -- Colónia e Augsburgo -- se defrontarem no domingo.



Horas antes, o Eintracht Frankfurt tinha subido ao quarto lugar, ao golear por 5-1 o Bayer Leverkusen, num jogo que opôs adversários de Sporting e FC Porto na Liga dos Campeões.



A equipa de Frankfurt inaugurou o marcador já em período de compensação da primeira parte, aos 45+5 minutos, através de uma grande penalidade concretizada por Kamada, mas os visitantes restabeleceram igualdade logo no início da segunda parte, aos 56, por Hincapie.



Os anfitriões responderam de forma demolidora, com golos de Kolo Muani, aos 58, e Lindstrom, aos 65, antes de a expulsão de Hincapie, aos 71, deitar por terra as últimas expectativas do Bayer Leverkusen, que sofreu mais dois golos, marcados por Kamada, aos 72, através de novo penálti, e Alario, aos 81.



O Eintracht Frankfurt, que perdeu por 3-0 na receção ao Sporting, na estreia no Grupo D da Liga dos Campeões, e volta a defrontar os 'leões' na última jornada, em Lisboa, subiu ao quarto lugar do campeonato, em igualdade pontual com o Hoffenheim, terceiro classificado.



No rescaldo de duas derrotas seguidas frente ao FC Porto no Grupo B da 'Champions', por 2-0, em Portugal, e 3-0, na Alemanha, o Bayer Leverkusen caiu para a 'zona vermelha' da Liga alemã, situando-se no 16.º e antepenúltimo lugar.



Os 'farmacêuticos' têm os mesmos pontos do Hertha de Berlim (15.º) e do Estugarda (14.º), que se impôs por 4-1 na receção ao lanterna-vermelha Bochum, num jogo em que o português Tiago Tomás foi titular na equipa da casa.



O avançado emprestado pelo Sporting foi substituído aos 75 minutos, quando o resultado já estava fechado, com golos de Silas (três minutos, de grande penalidade, e 64), Ahamada (22) e Endo (71), para o Estugarda, e Zoller (29), para o Bochum.



O Borussia Mönchengladbach poderia ter-se isolado de forma provisória na segunda posição, mas não foi além de um empate 2-2 na visita a Wolfsburgo, numa partida em que esteve por duas vezes em vantagem, graças ao 'bis' de Marcus Thuram, mantendo-se no sexto posto.



Pior sorte conheceu o Werder Bremen, que perdeu por 2-0 em casa com o Mainz e falhou a possibilidade de igualar no segundo lugar o Friburgo - adversário do decacampeão Bayern Munique (quinto), no domingo -, ambos a dois pontos do surpreendente líder, o Union Berlim, próximo adversário do Sporting de Braga na Liga Europa.