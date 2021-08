André Silva estreia-se a marcar pelo Leipzig em goleada ao Estugarda

O húngaro Dominik Szoboszlai inaugurou o marcador, aos 38 minutos, e ‘bisou’, aos 52, sendo que, pelo meio, o sueco Emil Forsberg dilatou a vantagem dos ‘touros vermelhos’, aos 46, na sequência de um passe de calcanhar do avançado luso.



André Silva, que foi o segundo melhor marcador da anterior edição da 'Bundesliga', fixou o resultado aos 65, na conversão de uma grande penalidade, anotando o primeiro tento na nova temporada, após ter trocado o Eintracht Frankfurt pelo Leipzig.



O vice-campeão germânico conseguiu, assim, o primeiro triunfo na prova, uma semana depois de se ter estreado com uma derrota, no reduto do Mainz (1-0), enquanto o Estugarda viu ‘esfumar-se’ a goleada aplicada ao Greuther Furth (5-1) na ronda inaugural.