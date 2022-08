André Silva, Guerreiro e Diogo Leite vencem por Leipzig, Dortmund e Union Berlim

Na quarta jornada da Bundesliga, o Leipzig, com o internacional André Silva no ‘onze’ - foi substituído aos 64 minutos pelo reforço Timo Werner (ex-Chelsea) -, bateu em casa o Wolsfburgo por 2-0, com um 'bis' do francês Nkunku (cinco e 90 minutos), alcançando a primeira vitória na nova temporada para o campeonato (segue provisoriamente no 10.º posto, com cinco pontos, enquanto o Wolfsburgo é 14.º, com dois).



Já o Union Berlin isolou-se provisoriamente na liderança – com mais um ponto do decacampeão Bayern Munique, que hoje recebe o Borussia Mönchengladbach -, com 10 pontos, ao ‘cilindrar’, com Diogo Leite a titular, no terreno do Schalke 04, por 6-1.



Sheraldo Becker e o ‘suplente’ Sven Michel marcaram dois golos cada para a formação berlinense, enquanto Thorsby e Haberer assinaram os restantes tentos. Büller, na conversão de uma grande penalidade, chegou a empatar a partida, aos 31.



O Borussia Dortmund (sexto com nove pontos) contou com o defesa internacional português Raphael Guerreiro para bater fora o Hertha Berlim (17.º com um ponto) pela margem mínima, com o francês Modeste a marcar aos 32 o golo do triunfo.



O Bayer Leverkusen, recebe o campeão FC Porto em 04 de outubro e visita o Estádio do Dragão na semana seguinte, venceu no terreno do Mainz, por 3-0.



O argentino Exequiel Palacios deu vantagem aos ‘farmacêuticos’, aos 29, e o neerlandês Frimpong ‘bisou’, aos 39 e 41 minutos, num encontro em que a formação comandada pelo suílo Gerardo Seoane terminou reduzida a 10, devido à expulsão de Hincapié, aos 77.



Também hoje, o Hoffenheim bateu o Ausburgo por 1-0.