André Silva marca e evita derrota do Eintracht na estreia na `Bundesliga`

André Silva, que assinou a título definitivo pelo Eintracht, ao qual já estava emprestado pelo AC Milan, conseguiu atenuar os danos de um mau arranque da sua equipa, a jogar em casa.



O português, que já tinha marcado no primeiro jogo oficial, na Taça da Alemanha, igualou de cabeça, após um desvio de Bas Dost, aos 62 minutos, mas não foi suficiente para dar a ‘cambolhota’ no marcador, depois de Soukou (51) ter marcado para o Arminia.



Para já é o único empate no arranque da Liga alemã, após a goleada na sexta-feira do Bayern Munique ao Schalke (8-0) e de uma ‘chuva’ de golos nos primeiros jogos desta tarde, em que as equipas visitantes venceram todas.



Hertha Berlim, Friburgo, Hoffenheim e Augsburgo foram vencer aos terrenos de Werder Bremen (4-1), Estugarda (3-2), Colónia (3-2) e Union Berlin (3-1), numa jornada que já leva 29 golos em seis jogos, quase uma média de cinco por cada jogo.



Com um número limitado de espetadores autorizados em alguns estádios, devido à pandemia da covid-19, foi um dos jogadores que mais brilhou na ronda que não teve adeptos nas bancadas, no Estádio do Colónia.



O croata Kramaric voltou a mostrar ser um autêntico ‘abono de família’ para o Hoffenheim, com golos aos quatro minutos, 45+3 e 90+3, neste último a dar a vitória à sua equipa, já depois de o Colónia igualar aos 86.



A primeira jornada da ‘Bundesliga’ prossegue hoje com o jogo entre Borussia Dortmund e Borussia Möenchengladbach e termina no domingo com os jogos Leipzig-Mainz e Wolfsburgo-Bayer Leverkusen.