André Silva marca pelo Leizpig mas Bayern sai vencedor

Com o Leipzig em crescendo, desde a saída do treinador norte-americano Jesse Marsch e a entrada em dezembro de Domenico Tedesco, os bávaros conseguiram mesmo assim fazer valer a sua maior 'rodagem', face ao menor acerto dos visitantes.



Thomas Muller e o 'inevitável' Robert Lewandowski marcaram para o Bayern Munique na primeira parte, aos 12 e 44 minutos, mas André Silva, aos 27, e Nkunku, aos 53 -- os dois melhores marcadores do Leipzig -, conseguiram igualar.



Valeu ao campeão alemão um autogolo do defesa central croata Josko Gvardiol, aos 58 minutos, que deixou a vantagem em 3-2 para o Bayern Munique, sem que o marcador voltasse a mexer a cerca de meia hora do final do jogo.



O triunfo consolidou a liderança da formação de Munique, agora com mais nove pontos do que o Borussia Dortmund, que apenas joga no domingo, com a receção ao Bayer Leverkusen, em jogo também da 21.ª jornada da Bundesliga.



Já para o Leipzig, sétimo, a derrota impediu uma aproximação aos lugares europeus, quer ao Friburgo (quinto), que hoje perdeu com o Colónia (sexto), que à posição de Liga dos Campeões ocupada pelo Union Berlin (quarto), hoje derrotado na visita ao Augsburgo.



Em outros jogos do dia, destaque para o triunfo do Eintracht Frankfurt (nono), com Gonçalo Paciência sem sair do banco, na visita ao Estugarda (17.º), por 3-2, com Tiago Tomás, cedido pelo Sporting, a entrar nos visitantes e a fazer a sua estreia.



O avançado português, que está emprestado pelo Sporting até 2023, com cláusula de compra, entrou aos 81 minutos, pouco depois de o Estugarda sofrer o terceiro golo.