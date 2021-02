André Silva volta a marcar mas Eintracht perde ao fim de 12 jogos

De regresso à equipa, após a lesão que o afastou do embate com o Bayern de Munique, na ronda anterior, o avançado luso inaugurou o marcador logo aos nove minutos, na sequência de um cruzamento de Filip Kostic, anotando o sétimo tento nas últimas cinco partidas pelo Eintracht.



André Silva tem agora 19 golos na ‘Bundesliga’, mantendo-se como segundo melhor marcador da competição, atrás do polaco Robert Lewandowski (26), do Bayern de Munique, e à frente do norueguês Erling Haaland (17), do Borussia Dortmund.



Por outro lado, o internacional português chegou aos 20 tentos na temporada (19 no campeonato e um na Taça da Alemanha) e está a apenas um de igualar o melhor registo pessoal (21), alcançado em 2016/17, quando estava ao serviço do FC Porto.



Contudo, o Werder Bremen operou a reviravolta no segundo tempo, através do checo Gebre Selassie e do norte-americano Joshua Sargent, aos 47 e 62 minutos, respetivamente, e arrecadou apenas a terceira vitória em casa no campeonato, no qual ocupa o 12.º lugar, com 26 pontos e menos um jogo.



Já o Eintracht é quarto classificado, com 42 pontos, os mesmos do Wolfsburgo, tendo desperdiçado a possibilidade de se isolar no terceiro posto e de se aproximar do ‘vice’ Leipzig, que tem 47 e joga no sábado, com o Borussia Monchengladbach.



A formação de Frankfurt não perdia na ‘Bundesliga’ desde a 11.ª jornada, em 11 de dezembro, sendo que, desde então, tinha somado nove vitórias e dois empates nas últimas 11 partidas.