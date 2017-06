André Villas-Boas e Hulk suspensos dois jogos

Mário Aleixo - RTP 30 Jun, 2017, 11:10 | Futebol Internacional

Ambos sairam em defesa de Óscar, outra das figuras do Shangai SIPG e alvo de suspensão por oito jogos por ter rematado deliberadamente uma bola contra dois adversários.



Esta decisão foi criticada por Villas-Boas e Hulk, o que motivou o castigo da CFA, que também aplicou a mesma pena ao internacional chinês Wu Lei, que também defendeu publicamente o seu companheiro de equipa no Shangai SIPG, que, por seu turno, foi multado em 13.000 euros.



No jogo do último fim de semana para a liga chinesa, que o clube de Xangai venceu por 4-1, Hulk mostrou uma camisola com a inscrição "Nada a fazer, Nada a dizer", que levou a CFA a suspender o antigo avançado portista.



Por seu turno, Villas-Boas foi punido por "comentários irresponsáveis" na sua conta oficial no Instagram.



"355 jogos na carreira, cinco anos no campeonato inglês, 47 jogos pelo Brasil, 70 golos, ZERO cartões vermelhos!", escreveu o técnico português.



A CFA comunicou que uma vitória "nunca pode ser alcançada transgredindo as regras".



"A CFA continuará a punir rigorosamente quem viole as regras e a disciplina. Esperamos que todos os clubes e os seus funcionários as respeitem", escreveu o organismo em comunicado.