André Villas-Boas pressionado a vencer a Taça da China

Mário Aleixo - RTP 18 Nov, 2017, 09:07 / atualizado em 18 Nov, 2017, 09:07 | Futebol Internacional

As duas principais equipas de Xangai defrontam-se na primeira mão da final da Taça da China.



Villas-Boas assinou este ano pelo SIPG, oriundo dos russos do Zenit St. Petersburg, num contrato milionário que o coloca entre os treinadores mais bem pagos do mundo.



No entanto, a equipa de Villas-Boas terminou a superliga chinesa em segundo lugar, a seis pontos do Guangzhou Evergrande.



A primeira época do português na China ficou ainda marcada por várias fricções com as autoridades do futebol do país, com criticas frequentes à arbitragem e decisões da Associação Chinesa de Futebol, que lhe valeram um total de 10 jogos de suspensão.



No SIPG joga ainda o antigo jogador do FC Porto Hulk, que marcou esta época 17 golos no campeonato chinês.



Na Liga dos Campeões da Ásia, Villas-Boas fez história ao qualificar pela primeira vez o SIPG para a meia-final, fase na qual foi eliminado pelos japoneses do Urawa Reds.



O antigo treinador do FC Porto, clube no qual conquistou, na época 2010/11, a Liga Europa, a I Liga e a Taça de Portugal, numa temporada em que os portistas somaram 49 vitórias, cinco empates e quatro derrotas, orientou também a Académica de Coimbra e os ingleses do Chelsea e do Tottenham Hotspur.