André Villas-Boas sofre goleada

Lusa 09 Jul, 2017, 13:53 | Futebol Internacional

Com o veterano internacional português Ricardo Carvalho no 'onze' titular, o clube de Xangai chegou à primeira meia hora de jogo a perder por 3-0, com os golos do húngaro Szabolcs Huszti, de grande penalidade (22 minutos), Jiang Zhe (26) e Tan Long (29).



Na segunda parte, um autogolo de Zhand Xiaofei, aos 54 minutos, permitiu ao Shanghai SIPG reduzir a desvantagem, que voltou a ser dilatada para três golos de diferença quatro minutos depois, graças ao nigeriano Odion Igjalo.



O melhor que a turma orientada por Villas-Boas conseguiu foi fechar o resultado em 4-2, aos 66 minutos, com um golo de Li Shenglong.



Desta forma, o Shanghai SIPG falhou o ataque ao primeiro lugar do campeonato, mantendo, porém, a distância de apenas um ponto para o líder Guangzhou Evergrande, treinado pelo brasileiro Luiz Felipe Scolari.



A equipa orientada pelo ex-selecionador de Portugal foi derrotada por 2-0 na visita de sábado ao Beijing Guoan.



Desta forma, o Guangzhou Evergrande continua a comandar o campeonato, com 37 pontos, mais um que o Shanghai SIPG.