André Villas-Boas vence Paulo Sousa e Marselha consolida segundo lugar em França

O Bordéus, que procurava recuperar o terceiro lugar, após a vitória do Lille na sexta-feira, em casa, frente ao Brest (1-0), entrou melhor e foi até o primeiro a marcar, com um grande golo de Adli, aos 31 minutos.



No segundo tempo, a formação marselhesa deu a volta, com golos de Jordan Amavi, a passe de Payet, aos 48 minutos, e Sanson, aos 60, com a partida a equilibrar-se até ao 3-1 surgir, num remate do sérvio Radonjic que bateu em Tchouameni antes de entrar, aos 90+2.



Na ‘Ligue 1’, o Marselha segue com 34 pontos, na perseguição ao Paris Saint-Germain, a cinco pontos de distância do líder, que tem menos um jogo, enquanto os ‘girondinos’ sofreram a primeira derrota em seis jogos e caíram para o quinto posto, com 26.



Com seis pontos de vantagem para o Lille, que esta ronda subiu ao pódio, a equipa orientada por André Villas-Boas afigura-se como principal rival da equipa parisiense, campeã em título, e hoje somou a sexta vitória consecutiva no campeonato.



O Bordéus foi igualado pelo Nantes, que hoje bateu por 1-0 o Dijon, 16.º classificado, e chegou aos 26 pontos, enquanto o Stade Reims subiu ao nono lugar, ao bater o Saint-Étienne por 3-1, colocando-se a um ponto dos adversários de hoje.