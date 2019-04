Andrea Barzagli deixa o futebol no final da época

Lusa Comentários 13 Abr, 2019, 19:04 | Futebol Internacional

“Pensei muito no meu futuro, e o momento de parar chegou esta época. Decidi parar de jogar em junho”, disse o jogador, que completará 38 anos em maio.



Barzagli, que chegou à ‘Juve’ em janeiro de 2011, conquistou sete campeonatos com o clube de Turim, mas o seu ponto mais alto está na conquista do Mundial2006, quando a Itália venceu a França, no desempate por grandes penalidades.



O jogador, que tem 74 internacionalizações, não tem sido opção regular na Juventus, contando apenas com nove jogos, o último dos quais hoje, na derrota com a SPAL (2-1), numa ronda em que o técnico da equipa de Turim recorreu aos menos utilizados.



No palmarés, o central conta ainda com um título de campeão alemão, ao serviço do Wolfsburgo, quatro conquistas da Taça de Itália e três da Supertaça italiana.