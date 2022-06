Andreia Faria diz que oportunidades na seleção feminina "devem ser aproveitadas"

Andreia Faria elogiou a resposta de Portugal à oposição colocada pela Grécia, adversário com o qual disputou dois encontros de preparação, que se saldaram em duas vitórias lusas, por 4-0, na quarta-feira, e 1-0, no sábado.

"Demos sinais positivos, a nossa preparação está num bom caminho e apesar de no segundo jogo não termos conseguido ser tão eficazes, tivemos bastantes oportunidades, portanto acho que, mais uma vez, provámos que estamos num bom caminho," disse aos jornalistas, após mais um treino na Cidade do Futebol, em Oeiras.

O duplo triunfo sobre as helénicas evidenciou ainda que a equipa lusa se encontra servida de várias opções, nomeadamente no meio-campo: "Acho que as oportunidades são para serem aproveitadas e é bom que o nosso meio-campo seja competitivo. Significa que nos treinos somos todas boas e vamos elevar o nível de cada uma, isso é muito bom. Esperemos que isso continue a acontecer."

A média de 22 anos `apontou baterias` à Austrália, adversário que se segue na preparação de Portugal, num embate que se realizará na terça-feira, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril.

"A Austrália é uma seleção que tem evoluído muito ao longo destes últimos anos, é uma seleção que se aproxima muito do nível das equipas que vamos defrontar no Europeu e veremos se a nossa preparação continua a dar sinais positivos", referiu a jogadora do Benfica.

A seleção nacional feminina continuará concentrada na Cidade do Futebol até 03 de julho, dia em que partirá para Inglaterra para disputar o Euro2022, que se realiza entre 06 e 31 de julho.

Portugal, que foi chamado a substituir a excluída Rússia, integra o Grupo C, juntamente com Suíça (que defronta em 09 de julho), Países Baixos (13) e Suécia (17).