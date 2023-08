Andrés Iniesta vai atuar nos Emirados Árabes Unidos

Após seis anos no Japão, no Vissel Kobe, Iniesta vai continuar a jogar, mas agora nos Emirados, assinando um contrato válido por uma temporada e com mais uma de opção.Antes de chegar ao futebol asiático, o médio fez toda a sua formação e carreira no FC Barcelona, conquistando quatro ligas dos Campeões, nove ligas espanholas e seis taças do Rei.Pela seleção espanhola, Iniesta foi determinante na conquista de um Campeonato do Mundo, em 2010, e dois europeus, em 2008 e 2012. Ao todo, fez 131 jogos e marcou 14 golos por "la roja", incluindo na final do Mundial da África do Sul, frente aos Países Baixos (1-0).