Anfitrião Brasil e França nos "quartos" do Mundial de sub-17

Os "canarinhos", campeões em 1997, 1999 e 2003, superaram o Chile por 3-2, marcando encontro com o vencedor do embate entre Equador e Itália, enquanto a França, vencedora em 2001, goleou a Austrália, reduzida a 10 desde os 55 minutos, por 4-0.Em Brasília, o Brasil adiantou-se logo aos oito minutos, por Kaio Jorge, mas os chilenos deram a volta, com um "bis" de Joan Cruz, aos 25 e 41. Em cima do intervalo, aos 45+2, Kaio Jorge também bisou, de penálti, antes de Diego Rosa decidir, aos 68.Por seu lado, os gauleses também marcaram cedo, aos seis minutos, por Nathanael Mbuku, que chegaria ao ‘hat-trick’, com tentos aos 74 e 82, já depois da expulsão de Anton Mlinaric, aos 55. Enzo Millot fechou a contagem, aos 87.





Espanha, México e Holanda







Nos quartos de final, os franceses defrontam a Espanha, quatro vezes finalista vencida (1991, 2003, 2007 e 2017) e duas vezes terceira (1997 e 2009), que bateu o Senegal por 2-1, com tentos de Robert Navarro, aos 27 minutos, e German Valera, aos 59.A formação senegalesa, em estreia num Mundial de sub-17, ainda reduziu, aos 85 minutos, por Souleymane Faye, mas já não evitou o triunfo dos espanhóis.





Por seu lado, o México, campeão em 2005 e 2011, impôs-se ao Japão por 2-0, com golos de Eugenio Pizzuto, aos 57 minutos, e Santiago Muñóz, aos 74.



Nos quartos de final, os mexicanos vão defrontar a Coreia do Sul, que, no primeiro encontro dos "oitavos", na terça-feira, superou a estreante Angola por 1-0.A Holanda também se qualificou ao vencer a Nigéria, recordista de vitórias na prova, com cinco (1985, 1993, 2007, 2013 e 2015), por 3-1, graças a um "hat-trick" de Sontje Hansen, jogador do Ajax. Vai defrontar Argentina ou Paraguai.

Os oitavos de final fecham esta quinta-feira, com os jogos Equador-Itália e Paraguai-Argentina.