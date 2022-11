Ángel Correa rende Nico González na seleção da Argentina

Correa, habitual presença nas convocatórias do técnico argentino, tinha ficado de fora da lista de 26 divulgada por Scaloni para o Mundial, mas a lesão muscular sofrida hoje pelo avançado dos italianos da Fiorentina abriu-lhe as portas da `albiceleste`.

A Argentina integra o grupo C do Mundial, com Arábia Saudita, México e Polónia, estreando-se na próxima terça-feira (22 de novembro), frente aos sauditas.

Lista dos 26 convocados da Argentina:

- Guarda-redes: Emiliano Martínez (Aston Villa, Ing), Franco Armani (River Plate) e Gerónimo Rulli (Villarreal, Esp).

- Defesas: Nahuel Molina (Atlético de Madrid, Esp), Cristian Romero (Tottenham, Ing), Nicolás Otamendi (Benfica, Por), Nicolás Tagliafico (Lyon, Fra), Gonzalo Montiel (Sevilha, Esp), Germán Pezzella (Betis, Esp), Lisandro Martínez (Manchester United, Ing), Marcos Acuña (Sevilha, Esp) e Juan Foyth (Villarreal, Esp).

- Médios: Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid, Esp), Leandro Paredes (Juventus, Ita), Guido Rodríguez (Betis, Esp), Alejandro `Papu` Gómez (Sevilha, Esp), Alexis MacAllister (Brighton, Ing), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, Ale) e Enzo Fernández (Benfica, Por).

- Avançados: Lionel Messi (Paris Saint-Germain, Fra), Lautaro Martínez (Inter Milão, Ita), Ángel Di María (Juventus, Ita), Joaquín Correa (Inter Milão, Ita), Ángel Correa (Atlético Madrid, Esp), Julián Álvarez (Manchester City, Ing) e Paulo Dybala (Roma, Ita).