Angeliño em definitivo na Roma

”, anunciou a Roma no seu sítio oficial.Angeliño jogou desde janeiro na Roma, depois de na primeira metade da época ter estado ao serviço dos turcos do Galatasaray, também por empréstimo do Leipzig.Na segunda metade da temporada, o jogador espanhol impôs-se no "onze" dos romanos, somando 16 jogos na Serie A e quatro na Liga Europa, prova em que os italianos chegaram às meias-finais.