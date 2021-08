Angers, Clermont e PSG lideram campeonato francês

O Marselha desperdiçou a oportunidade de integrar o grupo dos líderes ao empatar a 2-2 na receção ao Bordéus, numa partida em que esteve a vencer por 2-0, com golos do turco Cengiz Under e de Dimitri Payet, aos 34 e 41 minutos, respetivamente.O Nantes venceu na receção ao Metz, por 2-0, com golos de Kolo Muani, aos 12 minutos, e Ludovic Blas, aos 49.A segunda jornada do campeonato francês foi ainda marcada pelos empates nos jogos Brest-Reims (1-1), Lens-Saint’Étienne (2-2) e Reims-Montpellier (3-3).

Realce para o luso-guineense Moreto Cassamã, que, com dois golos, aos sete e 26 minutos, esteve em destaque na equipa do Reims, que empatou 3-3 na receção ao Montpellier, que esteve a vencer por duas vezes, mas que permitiu o empate já perto do final.