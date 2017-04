Angers pela primeira vez na final da Taça de França

Lusa 25 Abr, 2017, 22:26 | Futebol Internacional

No Estádio Jean-Bouin, Mangani, aos 38 minutos, e o croata Pavlovic, aos 90+2, fizeram os golos que colocaram o Angers a um passo de conquistar o primeiro grande título do seu historial.



Antes de Pavlovic 'matar' a eliminatória, Briand falhou uma grande penalidade para o Guingamp, aos 89 minutos, num lance que poderia ter levado a decisão para o prolongamento.



O Angers, equipa que luta pela manutenção no campeonato francês, fica agora à espera do resultado da outra meia-final, agendada para quarta-feira, entre Paris Saint-Germain e Mónaco, equipa treinada pelo português Leonardo Jardim.