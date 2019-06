Angola `bate o pé` à Tunísia e estreia-se com empate a um golo

Comentários 24 Jun, 2019, 21:11 | Futebol Internacional

A equipa angolana nunca foi inferior à Tunísia, que chegou ao golo aos 34 minutos num lance de contra-ataque que apanhou a defesa angolana desequilibrada, com o lateral-esquerdo Paizo a efetuar uma falta imprudente sobre Sliti, que deu origem ao penálti executado com sucesso por Msakni.



A primeira parte caracterizou-se pelo equilíbrio e pela supremacia das defesas sobre os ataques adversários e a diferença no resultado esteve na maior eficácia tunisina, visto que Angola desperdiçou uma oportunidade soberana, aos 21 minutos, por Wilson Eduardo, mas o remate do jogador do Sporting de Braga saiu a rasar o poste direito da baliza tunisina.



Na segunda parte, o selecionador angolano, o sérvio Srdjan Vasiljevic, operou duas alterações de uma assentada, com as entradas de Geraldo e do sportinguista Gelson Dala, que deram maior projeção e acutilância ao ataque, perante uma Tunísia muito mais contida e calculista, a procurar defender bem e surpreender o adversário em contra-ataques.



No segundo período, a seleção angolana teve mais iniciativa, mais posse de bola, criou mais lances junto à área tunisina, mas faltou sempre maior discernimento nos momentos do último passe e da finalização.



O golo do empate surgiu apenas aos 73 minutos, por Djalma, numa recarga a um remate de Mateus, que o guarda-redes Ben Mustapha sacudiu para a frente, mas repôs a justiça no resultado, premiando a boa segunda parte dos angolanos, que foram a única equipa que, depois do intervalo, procurou marcar.



Mesmo assim, uma desconcentração da defensiva angolana, aos 90+1, quase deitou tudo a perder, quando permitiu que Msakni, autor do golo tunisino, descobrisse um espaço para rematar em posição frontal à baliza, mas o remate foi à figura de Toni.







Jogo Estádio Suez, em Suez.



Tunísia-Angola, 1-1.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Youssef Msakni, 34 minutos (grande penalidade).



1-1, Djalma, 73.







Equipas:



- Tunísia: Ben Mustapha, Bedoui, Dylan Bronn, Yassine Meriah, Haddadi, Kechrida, Chaalali (Sassi, 68), Skhiri, Sliti (Badri, 79), Khazri e Msakni.



Selecionador: Alain Giresse (França).



- Angola: Toni, Bruno Gaspar, Dani Mussungane, Bastos, Paizo, Stélvio Cruz (Geraldo, 46), Herenilson, Wilson Eduardo (Gelson Dala, 46), Fredy, Djalma Santos e Mateus (Macaia Ganga, 87).



Selecionador: Srdjan Vasiljevic (Sérvia).







Árbitro: Bamlak Tessema (Etiópia).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Chaalali (26), Toni (33) e Youseef Msakni (50).