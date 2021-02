Angolanos do Petro de Luanda derrotados pelo Horoya na Liga dos Campeões Africanos

Os angolanos do Petro de Luanda estrearam-se hoje com uma derrota em Conacri, em jogo do grupo C da Liga dos Campeões Africanos de futebol, frente ao representante da República da Guiné, o Horoya, por 2-0.