Annecy afasta Marselha da Taça de França

O atual segundo classificado da I Liga até se adiantou no marcador, aos 28 minutos, por Jodan Veretout, reforçando a ideia de que o jogo ia ser tudo menos complicado, mas o Annecy fez questão de o complicar quando três minutos volvidos restabeleceu a igualdade, pelo avançado maliano Sahi Moise Dion, com um remate de fora da área, depois de contornar vários adversários.



A ousadia do Annecy não ficaria por aqui e deixaria o estádio Vélodrome em choque aos 59 minutos, quando o central Kevin Mouanga, de cabeça, na sequência de um pontapé de canto, colocou a equipa do segundo escalão na frente do marcador.



O Marselha sentiu o golpe deste segundo golo do Annecy e procurou na última meia hora dar a volta ao resultado, mas deparou com um adversário muito determinado e bem organizado a defender, numa fase em que o tempo jogava a seu favor.



A resistência durou até ao último segundo do tempo de compensação, aos 90+6 minutos, quando o Marselha conseguiu empatar de forma incrível, num lance com a participação do internacional português de sub-21, Nuno Tavares, que tinha saído do banco aos 56 minutos a render Sead Kolasinac.



O lateral esquerdo luso cruzou a bola para a área, com esta a sofrer um desvio e a chegar à zona do segundo poste, onde estava sozinho o avançado Regis Mughec, que meteu a bola na baliza quando pretendia fazer um cruzamento mais curto, a solicitar a finalização de um companheiro.



Nos penáltis, o Annecy foi mais competente, apesar do seu primeiro marcador, o argelino Ahmed Kashi, ter falhado, acabando por vencer por 7-6, com Nuno Tavares a falhar um dos dois penáltis desperdiçados pelo Marselha.



Nos outros jogos de hoje dos quartos de final, o Nantes recebeu e venceu o Lens, por 2-1, e o Toulouse goleou o Rodez, 20º e último classificado da Liga 2 (segundo escalão), por 6-1.



Entretanto, o Lyon já tinha garantido vaga nas meias-finais ao vencer na terça-feira o Grenoble, da Liga 2 (segundo escalão), ao qual se juntaram o Annecy, o Toulouse e o Nantes.