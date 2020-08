Ansu Fati estreia-se nos convocados da Espanha

Ansu Fati marcou oito golos nos 33 jogos em que participou esta temporada e o selecionador Luis Enrique promoveu a estreia do jovem nascido na Guiné-Bissau, mas naturalizado espanhol, para os jogos com a Alemanha, em 3 de setembro, e Ucrânia, em 6, do grupo A4 da Liga das Nações.O avançado nasceu na Guiné-Bissau em 31 de outubro de 2002 (17 anos) e mudou-se para a Andaluzia aos seis anos de idade, tendo dado os primeiros passos futebolísticos no Sevilha.Em 2013, Ansu Fati deixou os escalões de formação do Sevilha para assinar pelo FC Barcelona, com o qual tem um contrato de acordo com a legislação da FIFA prevista para menores de idade até 2022, com uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.No início da temporada de 2019/20 chegou à primeira equipa do Barça.Para além da estrela em ascensão Ansu Fati, Luis Enrique, que retomou o banco da "roja" em novembro de 2019, promove ainda as estreias de Sergio Reguilon (Sevilha), Eric Garcia e Ferran Torres (Manchester City), Mikel Merino (Real Sociedad), Oscar Rodríguez (Leganés) e Adama Traoré (Wolverhampton).No sentido inverso ao dos estreantes estão algumas figuras emblemáticas do futebol espanhol, como Jordi Alba (FC Barcelona) ou Saul Niguez (Atlético Madrid) que não fazem parte dos eleitos do regressado selecionador Luis Enrique.





A Espanha defrontará a Alemanha em 3 de setembro, em Estugarda, na jornada inaugural da Liga das Nações, que também será o primeiro jogo do técnico desde o seu regresso e o primeiro jogo oficial dos espanhóis desde a pandemia de covid-19.

Três dias depois, em 6 de setembro, a "Roja" receberá a Ucrânia, para a segunda jornada da competição, no estádio Alfreo Di Stéfano, em Madrid.

A Espanha está no grupo A4 da Liga das Nações – que tem como campeão Portugal - junto com a Alemanha, Ucrânia e Suíça. As seis jornadas da fase de grupos da prova estão programadas para acontecer de 3 de setembro a 17 de novembro.