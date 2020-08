Ansu Fati nas escolhas de Luis Enrique para jogos frente à Alemanha e Ucrânia

Ansu Fati marcou oito golos nos 33 jogos em que participou esta temporada e o selecionador Luis Enrique promoveu a estreia do jovem nascido na Guiné-Bissau, mas naturalizado espanhol, para os jogos com a Alemanha, em 3 de setembro, e Ucrânia, em 6, do grupo A4 da Liga das Nações.