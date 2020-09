Ansu Fati torna-se o mais jovem a marcar um golo pela Espanha

O avançado Ansu Fati, jogador do FC Barcelona, tornou-se domingo, com 17 anos e 311 dias, o mais jovem jogador a marcar um golo pela seleção espanhola de futebol, no embate da Liga das Nações face à Ucrânia.