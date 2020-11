Ansu Fati vai ser operado e desfalca FC Barcelona vários meses

Segundo informaram os serviços médicos do ‘Barça’, o médico Ramón Cugat, especialista deste tipo de lesões, estará a cargo da intervenção cirúrgica.



Depois da operação, o FC Barcelona divulgará um comunicado médico, em que precisará quantos meses o jogador ficará afastado dos relvados.



Fati, de 18 anos, lesionou-se no sábado, na primeira parte da receção ao Betis (5-2), quando foi carregado na área por Mandi, num lance que deu origem a uma grande penalidade, desperdiçada pelo francês Griezmann, aos 33 minutos.



O internacional espanhol, que já foi substituído na convocatória de Luis Enrique por Marco Asensio, jogador do Real Madrid, ainda ficou no relvado até ao intervalo, sendo então substituído pelo argentino Lionel Messi, que ‘bisou’.