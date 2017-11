Anthony Hudson deixa seleção da Nova Zelândia

Mário Aleixo - RTP 23 Nov, 2017, 10:53 / atualizado em 23 Nov, 2017, 10:53 | Futebol Internacional

No "play-off" intercontinental, os neozelandeses empataram em casa com o Peru (0-0), mas perderam por 2-0 no jogo da segunda mão, em Lima.



Na zona de qualificação da Oceânia, a Nova Zelândia tinha vencido o seu grupo e batido as Ilhas Salomão na eliminatória de acesso ao "play-off" com o quinto classificado da zona sul-americana.



Anthony Hudson, de 36 anos, estava à frente da seleção há três anos, depois de ter orientado o Bahrain, e a imprensa neozelandesa avança que poderá vir a assinar pelos Colorado Rapids, da Liga norte-americana de futebol (MLS).