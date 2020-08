Anthony Lopes diz que golo inaugural em Turim foi decisivo para apuramento do Lyon

"Sabíamos que, se marcássemos primeiro, eles teriam de fazer três para se qualificarem. Entrámos em força e conseguimos alcançar esse objetivo, que acabou por ser decisivo. Fizemos um grande trabalho coletivo e acabámos por ser recompensados”, disse na sexta-feira o guardião português, que efetuou algumas defesas importantes, negando por duas vezes o golo ao compatriota Cristiano Ronaldo.



No entanto, Anthony Lopes reconheceu que o Lyon teve que ser muito unido na segunda parte para segurar a eliminatória: "Fomos muito fortes, muito unidos, na hora de impedir o terceiro golo da Juventus, que nos eliminaria. Essa foi a ‘chave' para eliminarmos uma equipa como a Juventus, o que foi um feito extraordinário".



O guarda-redes luso entende que o Lyon pode continuar a surpreender na prova: "Sabemos que quando jogamos em equipa, quando pensamos em equipa, somos recompensados. É hora de festejar, mas sabemos o que queremos fazer em Lisboa [palco da fase final da Liga dos Campeões], na próxima semana. Agora tudo é possível", assinalou.



Anthony Lopes entende que "em eliminatórias a um jogo só o Lyon pode ambicionar chegar longe", apesar de quase toda a gente "pensar o contrário", e que está na hora do clube se afirmar com um dos grandes da Europa do futebol.



"Em Lisboa só vamos defrontar grandes equipas do futebol europeu. Cabe-nos demonstrar que fazemos parte dessa elite", concluiu Anthony Lopes, ap´+o



O Lyon apurou-se para os quartos de final da Liga dos Campeões, apesar da derrota por 2-1 em Turim - com Cristiano Ronaldo a marcar os dois golos da Juventus -, beneficiando do tento marcado fora, pois tinha vencido em França por 1-0, na primeira mão.



A equipa francesa vai defrontar o Manchester City, que hoje eliminou o Real Madrid, em 15 de agosto, no estádio de José Alvalade, em Lisboa, que vai ser um dos palcos dos jogos da fase final da prova, juntamente com o Estádio da Luz.