Anthony Lopes regressa e ajuda à vitória do Lyon

24 Ago, 2018 | Futebol Internacional





O internacional luso foi suspenso por cinco jogos no jogo contra o Marselha, do campeonato anterior, e por isso falhou as duas primeiras jornadas do campeonato agora a começar, em que o seu clube somou uma derrota e uma vitória.



Hoje, não foi só Anthony Lopes a regressar no estádio Groupama, em Lyon - também o médio ofensivo Nabil Fekir, campeão do mundo que estava lesionado. Começou no banco, para jogar os últimos 10 minutos.



O jogo foi amplamente dominado pela equipa da casa, que marcou aos 42 minutos, por Terrier, e aos 64, por Bertrand Traoré, jogador do Burkina Faso.



Com mais estes três pontos, o Lyon passa a seis e sobe à condição ao grupo dos primeiros, com Paris Saint-Germain, Nîmes, Dijon e Reims.