Antigo futebolista Trevor Cherry morreu aos 72 anos

Cherry, que jogou quase 500 partidas pelo Leeds e representou a seleção dos três leões por 27 vezes, morreu "de forma repentina e inesperada", de acordo com a nota emitida pelo clube, no qual atua o português Hélder Costa.





"O Leeds United está chocado e profundamente triste com a notícia de que o lendário jogador do clube Trevor Cherry faleceu de forma repentina e inesperada, aos 72 anos", escreveu o Leeds, enaltecendo os 486 encontros com a camisola dos "Peacocks", em todas as competições, entre 1972 e 1986.

Nascido em Huddersfield, onde iniciou a carreira de futebolista, Cherry viria a assinar contrato com o Leeds, treinado Don Revie, em 1972. No ano seguinte, ajudou o clube a alcançar a final da Taça dos Vencedores das Taças, perdida para o AC Milan, e ainda a final da Taça de Inglaterra, vencida pelo Sunderland.Na temporada seguinte, jogou 38 jogos pelo Leeds, tendo conquistado o seu segundo título na Liga Inglesa e, em 1975, jogou na final da Taça dos Campeões Europeus, que caiu para o lado do Bayern Munique.