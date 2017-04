Antigo internacional gabonês Brou Apanga morreu vítima de ataque cardíaco

Lusa 27 Abr, 2017, 15:52 | Futebol Internacional





A federação gabonesa lamentou, em comunicado, a perda "de um filho da pátria corajoso, que sempre deu o melhor de si pela bandeira do Gabão".



"Ontem [quarta-feira], ao final da tarde, o Moise caiu ao chão e foi levado ao Centro Médico Owendo", contou o presidente da federação, Brice Mbika Ndjambou.



Sem passado de complicações cardíacas conhecido, Brou Apanga ainda não tinha alinhado em qualquer partida em 2017, onde representava o Canon 105 Football Libreville depois de ter passado por vários emblemas desde que regressou ao país em 2012.



Na Europa, deu os primeiros passos no futebol na formação do Poli Timisoara, na Roménia, antes de representar os italianos do Perugia e do Brescia e os franceses do Brest, com quem celebrou a subida à primeira divisão do país, em 2009/2010, antes de representar o emblema até ao final da temporada de 2011/2012.



Pela seleção, cumpriu 19 jogos e apontou um golo, tendo representado o Gabão na Taça das Nações Africanas (CAN) de 2012.