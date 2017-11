Antigos campeões mundiais `conduzem` sorteio em Moscovo

Lusa 21 Nov, 2017, 13:22 | Futebol Internacional

Para a realização do sorteio do Mundial2018, os convidados são o antigo internacional brasileiro Cafu, o espanhol Carles Puyol, o antigo capitão italiano Fábio Cannavaro, o francês Laurent Blanc, o argentino Diego Maradona, o uruguaio Diego Forlán e antigo guarda-redes inglês Gordon Banks.



O alemão Miroslav Klose, antigo campeão mundial e máximo goleador da história da competição (16 golos), será o responsável pela apresentação do troféu durante o sorteio, que contará ainda com a presença da lenda do futebol soviético, Nikita Simonian, de 91 anos.



Segundo o comunicado da FIFA, o evento irá decorrer no Palácio do Kremlin e será apresentado pelo antigo jogador inglês Gary Lineker e pela jornalista russa Maria Komandnaya.



Para o presidente da FIFA, os nomes dos ex-futebolistas que estarão na cerimónia representam uma grande equipa.



"O sorteio da fase final é um momento emocionante para todos os adeptos do futebol, por razões óbvias. E também é mágico, porque permite sentir as grandes emoções que nos esperam durante o Campeonato do Mundo e ao mesmo tempo dar ênfase aqueles que já fizeram história", referiu Gianni Infantino.



Dos nove convidados divulgados, apenas sete contam com a conquista do Mundial no currículo: o inglês Gordon Banks (1966), o argentino Maradona (1986), o brasileiro Cafu (1994 e 2002), o francês Laurent Blanc (1998) e o espanhol Carles Puyol (2010).



Diego Forlán representará o Uruguai, vencedor da competição em 1930 e 1950, enquanto o veterano Simonian marcou presença pela seleção da União Soviética na edição de 1958, realizada na Suécia.



O Mundial2018, que decorrerá em 11 cidades-sede, disputa-se de 14 de junho a 15 de julho do próximo ano.