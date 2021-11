Antonio Conte substitui Nuno Espírito Santo como treinador do Tottenham

"Temos o prazer de anunciar hoje a nomeação de Antonio Conte como treinador principal, com um contrato até 2023, que tem a opção para o seu prolongamento", lê-se no texto divulgado pelo Tottenham.

Nuno Espírito Santo, de 47 anos, deixou os `spurs` no oitavo lugar da Liga inglesa, com 15 pontos, resultado de cinco vitórias e cinco derrotas. Na última jornada, a equipa londrina foi derrotada em casa pelo Manchester United, no sábado, por 3-0, tendo o avançado português Cristiano Ronaldo marcado o primeiro golo.