Antonio Sanabria impõe derrota ao Real Madrid nos descontos no regresso de Ronaldo

21 Set, 2017, 11:28

Se o empate já era um resultado muito negativo - nos dois anteriores encontros em casa o Real empatou -, o golo no derradeiro minuto de descontos dos sevilhanos deixa a equipa de Zidane a distantes sete pontos do comandante Barcelona, que somou triunfos nos cinco encontros disputados na prova.



A partida marcou ainda o regresso de Cristiano Ronaldo depois de ter cumprido cinco jogos de castigo, um para a Supertaça e quatro para o campeonato, mas o internacional português esteve muito perdulário, acusando alguma ansiedade, que se foi alastrando à equipa, o que foi aproveitado, e bem, pelo Betis, que assim sobe ao sexto lugar da liga com nove pontos, logo à frente do Real, sétimo com oito.



Além do Barcelona, que na terça-feira recebeu e goleou o Eibar por 6-1, bom arranque de campeonato para o Sevilçha, que se encontra isolado no segundo posto com 13 pontos, equipa que hoje recebeu e venceu o Las Palmas por 1-0, beneficiando de um golo de Jesus Navas, aos 83 minutos.



Logo atrás dos sevilhanos, a dois pontos, está o Atlético de Madrid, quie foi vencer a casa do Athletic Bilbau por 2-1.