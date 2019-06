António Simões. Prós e contras da transferência de João Félix

Mário Aleixo - RTP Comentários 19 Jun, 2019, 12:23 / atualizado em 19 Jun, 2019, 12:23 | Futebol Internacional

O ex-extremo dos encarnados não tem dúvida de que o jovem futebolista é mesmo craque mas tudo se desenrolou muito rápido e considera que seria mais útil a sua permanência no clube da Luz por mais uma época.



Contudo António Simões põe reticências na relação preço/qualidade do atleta mas também sabe que é o mercado que dita as leis.





Na hora da mudança de João Félix, um dos internacionais mais experientes do futebol português não esconde a realidade ao dizer que não são os 120 milhões que vão entrar em campo mas sim um homem com todas as suas virtudes e defeitos.









Quando for a jogo e no campo da reflexão mais profunda fala ainda das invejas de balneário, nos contratempos pessoais e no perfil de um clube como o Atlético de Madrid.Sobre se teria sido preferível que João Félix se transferisse para Inglaterra, no caso o Manchester City clube que se mostrou interessado, António Simões admite que sim e explica porquê: “A cultura desportiva dos dois países e a personalidade de treinadores como Simeone e Guardiola”.O ex-extremo terminou as suas declarações ao jornalista da Antena 1 Nuno Matos com o desejo de boa sorte ao jovem João Félix na hora de cruzar as fronteiras e encetar uma nova fase da sua ainda curta carreira.