Antunes afastado dos relvados durante seis meses devido a lesão

15 Abr, 2019

“Os exames médicos detetaram uma rotura no ligamento cruzado anterior e uma distensão lateral interna do joelho direito”, informou o Getafe, em comunicado publicado no site oficial.



Antunes, de 32 anos, é um dos jogadores mais utilizados pelo Getafe esta temporada, tendo participado em 31 jogos, 27 dos quais a titular, num total de 2.536 minutos em campo, na liga espanhola e na Taça do Rei, nos quais marcou um golo.